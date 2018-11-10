Украинка завоевала награду чемпионата мира по велоспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Наша представительница Ирина Попова стала серебряным призером на чемпионате мира по “MTB Eliminator” в Китае, передает УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины в Facebook.
Украинская велосипедистка Попова завоевала серебро на любительском чемпионате мира Urban Cycling. Она заняла второе место в “MTB Eliminator”, уступив только француженке Колин клаузуры.
Как сообщал УНН, уроженка Украины завоевала звание двукратной победительницы ЧЕ по велоспорту.