Украинская церковь сможет изменить предоставленное Константинополем название
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Новая Украинская церковь сможет впоследствии изменить предоставленное Вселенским патриархатом название. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой, передает УНН.
“Раздаются призывы, что Фанар нам навязывает название. Но, друзья, это стандартная практика Константинополя — в некоторых Томосах автокефальных церквей определять их официальное название. Это не значит, что церковь потом не может изменять собственное”, — отметил эксперт.
По его словам, например, церкви в Болгарии в свое время было предоставлено название “Святая Православная Автокефальная Болгарская Церковь”, однако сейчас она называется “Болгарская Православная Церковь — Болгарская Патриархия”.
Напомним, Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.
Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.