Українська церква зможе змінити надану Константинополем назву
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Нова Українська церква зможе згодом змінити надану Вселенським патріархатом назву. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой, передає УНН.
"Лунають заклики, що Фанар нам нав’язує назву. Але ж, друзі, це стандартна практика Константинополя – в деяких Томосах автокефальних церков визначати їхню офіційну назву. Це не значить, що церква потім не може змінювати власну назву", - зазначив експерт.
За його словами, наприклад, церкві в Болгарії свого часу була надана назва "Свята Православна Автокефальна Болгарська Церква", однак зараз вона зветься "Болгарська Православна Церква – Болгарська Патріархія".
Нагадаємо, Томос про автокефалію Української православної церкви з'явиться в Україні уже у 20-х числах грудня.
Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.