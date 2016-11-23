Украинская сторона в Минске требовала освободить подростков, которых в ОРДО обвинили в "диверсиях"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Минске гуманитарная группа требовала освободить подростков, которых в ОРДО обвинили в "диверсиях". Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Особым блоком обсудили судьбу подростков, которых ОРДО обвинили в "диверсиях", что якобы, детей завербовал то ли бывший сотрудник СБУ, то ли бывший представитель батальона "Азов", который бегал в форме батальона оккупированным Донецком. Украина требует освобождения этих детей, чтобы они вернулись в свои семьи", - сообщила она.
Также И.Геращенко сообщила, что по факту незаконного задержания подростков незаконными вооруженными формированиями военная прокуратура Украины открыла уголовное производство.
Напомним, подростков, которых боевики обвинили в "диверсиях", удерживают за решеткой.