Українська сторона у Мінську вимагала звільнити підлітків, яких ОРДО звинуватило у “диверсіях”

“Особливим блоком обговорили долю підлітків, яких ОРДО звинуватили в "диверсіях“, що, начебто, дітей завербував то колишній співробітник СБУ, то колишній представник батальйону ” Азов" , який бігав у формі батальйону окупованим Донецьком . Україна вимагає звільнення цих дітей, щоб вони повернулися в свої родини", — повідомила вона.

Також І.Геращенко повідомила, що за фактом незаконного затримання підлітків незаконними збройними формуваннями військова прокуратура України порушила кримінальну справу.

Нагадаємо, підлітків, яких бойовики звинуватили у "диверсіях", утримують за ґратами.