Украинская сторона в Минске настаивала на допуске ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО

"Украинская сторона настаивает на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы", - сообщила Олифер.

Кроме того, украинская сторона требовала как можно быстрее разблокировать работу КПВВ "Золотое", запуск которого был согласован лидерами стран Нормандской четверки более года назад.

"Для урегулирования обоих указанных вопросов РФ как сторона конфликта и как подписант Минских соглашений должна обеспечить соответствующее влияние на ОРДЛО", - отметила она.

По словам Олифер, украинская сторона заинтересована в продолжении конструктивной работы Трехсторонней контактной группы в формате, установленном нормандского четверкой - Украина - ОБСЕ - РФ.

Напомним, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.