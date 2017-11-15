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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1322 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28099 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55471 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74857 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81199 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80379 просмотра

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Украинская сторона в Минске настаивала на допуске ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО

Украинская сторона в Минске настаивала на допуске ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 10759 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинская сторона в Минске настаивалп на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

"Украинская сторона настаивает на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы", - сообщила Олифер.

Кроме того, украинская сторона требовала как можно быстрее разблокировать работу КПВВ "Золотое", запуск которого был согласован лидерами стран Нормандской четверки более года назад.

"Для урегулирования обоих указанных вопросов РФ как сторона конфликта и как подписант Минских соглашений должна обеспечить соответствующее влияние на ОРДЛО", - отметила она.

По словам Олифер, украинская сторона заинтересована в продолжении конструктивной работы Трехсторонней контактной группы в формате, установленном нормандского четверкой - Украина - ОБСЕ - РФ.

Напомним, в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

 

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