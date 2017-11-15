Українська сторона у Мінську наголосила на допуску ОБСЄ на всю територію ОРДЛО

“Українська сторона наполягає на наданні СММ ОБСЄ повного доступу до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону”, — повідомила Оліфер.

Крім того, українська сторона вимагала якнайшвидше розблокувати роботу КПВВ “Золоте”, запуск якого був узгоджений лідерами країн Нормандської четвірки понад рік тому.

“Задля врегулювання обох зазначених питань РФ як сторона конфлікту і як підписант Мінських угод повинна забезпечити відповідний вплив на ОРДЛО”, — зазначила вона.

За словами Оліфер, українська сторона зацікавлена у продовженні конструктивної роботи Тристоронньої контактної групи у форматі, встановленому Нормандською четвіркою — Україна — ОБСЄ — РФ.

Нагадаємо, у Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі.