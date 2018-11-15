Украинская скрипачка победила на престижном конкурсе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинская скрипачка Диана Тищенко одержала победу на престижном международном конкурсе имени Лонг и Тибо. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, поздравив украинку, передает УНН.
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"Фантастическая победа украинской скрипачки Дианы Тищенко на престижном международном конкурсе имени Лонг и Тибо поразила поклонников классической музыки со всего мира. Мастерство ее выполнения и незаурядный талант вызывают восторг у слушателей и уважение коллег", - отметил Порошенко.
Справка УНН: конкурс имени Лонг и Тибо - международный конкурс академических пианистов и скрипачей, проводимый в Париже с 1943 года. Основан пианисткой Маргерит Лонг и скрипачом Жаком Тибо. Конкурс проходит трехлетний цикл: в первый год соревнуются пианисты, во второй - скрипачи, а на третий год проходят торжественные концерты.