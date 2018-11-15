Українська скрипалька перемогла на престижному конкурсі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Українська скрипалька Діана Тищенко здобула перемогу на престижному міжнародному конкурсі імені Лонг і Тібо. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, привітавши українку, передає УНН.
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"Фантастична перемога української скрипальки Діани Тищенко на престижному міжнародному конкурсі імені Лонг і Тібо вразила шанувальників класичної музики з усього світу. Майстерність її виконання та непересічний талант викликають захват у слухачів та повагу колег", - зазначив Порошенко.
Довідка УНН: конкурс імені Лонг і Тібо - міжнародний конкурс академічних піаністів і скрипалів, що проводиться у Парижі з 1943 року. Заснований піаністкою Маргеріт Лонг та скрипалем Жаком Тібо. Конкурс проходить трирічний цикл: у перший рік змагаються піаністи, у другий - скрипалі, а на третій рік проходять урочисті концерти.