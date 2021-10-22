Украинская пара пробилась в финал теннисного турнира WTA в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Представительницы украинского тенниса Марта Костюк и Людмила Киченок удачно провели полуфинальный поединок на турнире WTA-250 на территории Тенерифе (Испания), передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Марта Костюк с Людмилой Киченок обыграли Ирину Хромачеву и Данку Ковинич, представляющих Россию и Черногорию соответственно - 6:3, 6:3 и вышли в финал турнира на Тенерифе.
В активе наших соотечественниц три эйса при трех двойных ошибках и три реализованные брейкпойнты из шести.
Примечательно, что Костюк впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA в паре. Людмила Киченок проведет свой третий парный финал в этом сезоне (Ноттингем - титул, Чикаго - финал).
Напомним
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