Українська пара пробилася до фіналу тенісного турніру WTA в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Представниці українського тенісу Марта Костюк і Людмила Кіченок вдало провели півфінальний поєдинок на турнірі WTA-250 на території Тенеріфе (Іспанія), передає УНН з посиланням на ФТУ.
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Марта Костюк з Людмилою Кіченок обіграли Ірину Хромачову та Данку Ковініч, які представляють Росію та Чорногорію відповідно – 6:3, 6:3 й вийшли у фінал турніру на Тенеріфе.
В активі наших співвітчизниць три ейси при трьох подвійних помилках та три реалізовані брейкпойнти із шести.
Примітно, що Костюк вперше в кар'єрі зіграє в фіналі турніру WTA в парі. Людмила Кіченок проведе свій третій парний фінал в цьому сезоні (Ноттінгем - титул, Чикаго - фінал).
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