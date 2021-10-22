Українська пара пробилася до фіналу тенісного турніру WTA в Іспанії

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Марта Костюк з Людмилою Кіченок обіграли Ірину Хромачову та Данку Ковініч, які представляють Росію та Чорногорію відповідно – 6:3, 6:3 й вийшли у фінал турніру на Тенеріфе.

В активі наших співвітчизниць три ейси при трьох подвійних помилках та три реалізовані брейкпойнти із шести.

Примітно, що Костюк вперше в кар'єрі зіграє в фіналі турніру WTA в парі. Людмила Кіченок проведе свій третій парний фінал в цьому сезоні (Ноттінгем - титул, Чикаго - фінал).

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