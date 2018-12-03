Украинская легкоатлетка попала на подиум марафона в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинка Александра Шафар финишировала в тройке сильнейших на марафоне в Макао. Об этом информирует Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.
Шафар преодолела марафонскую дистанцию за 2: 36,39 ч и замкнула тройку сильнейших. Победила кенийка Мерси Джеротич Кибарус (2: 35,16 ч), а Кванг Ок Ри из Северной Кореи была второй (2: 35,51 ч). Всего в женском забеге приняли участие 139 спортсменок.
В соревнованиях среди мужчин первую тройку составили представители Кении. Элиджо Кипроно Кембой победил с результатом 2: 15,18 ч, а Джозеф Кйенго Мунивоки (2: 15,32 ч) и Самвел Киптануи Масваи (2: 15,43 ч) пересекли финишную линию вторым и третьим соответственно.
Напомним, что в прошлом Шафар на аналогичных соревнованиях стала 2-й.