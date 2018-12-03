Українська легкоатлетка потрапила на подіум марафону в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Українка Олександра Шафар фінішувала у трійці найсильніших на марафоні у Макао. Про це інформує Федерація легкої атлетики України, передає УНН.
Шафар подолала марафонську дистанцію за 2:36,39 год і замкнула трійку найсильніших. Перемогла кенійка Мерсі Джеротіч Кібарус (2:35,16 год), а Кванг Ок Рі з Північної Кореї була другою (2:35,51 год). Загалом у жіночому забігу взяли участь 139 спортсменок.
У змаганнях серед чоловіків першу трійку склали представники Кенії. Еліджа Кіпроно Кембой переміг з результатом 2:15,18 год, а Джозеф Кйенго Мунивокі (2:15,32 год) та Самвел Кіптануі Масваі (2:15,43 год) перетнули фінішну лінію другим і третім відповідно.
Нагадаємо, що минулоріч Шафар на аналогічних змаганнях стала 2-ю.