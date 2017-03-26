Украинский легкоатлетическая сборная получила 19 медалей на ЧМ среди ветеранов

Многократный призер соревнований Валентина Крепкина победила в секторе для тройного прыжка с мировым рекордом в возрастной категории W50 (10,79 м). Также она была первой в прыжках в длину (4,88 м), прыжках с шестом (2,80 м) и в беге на 60 метров с барьерами (9,90 с).

Еще один мировой рекорд, по прыжкам в высоту, установил Олег Федорко (М60). Он с первой попытки преодолел 1,74 м. Олег Крамар победил в прыжках в высоту в возрастной категории М50 (1,71 м).

Ирина Зозуля (W60) стала чемпионкой мира в помещении по метанию диска (26,35 м), взяла "серебро" по метанию веса (13, 39 м) и бронзовую медаль по метанию молота (31,77 м). В секторе для толкания ядра она только за второй попыткой уступила финке и выиграла "серебро" (10,01 м).

Николай Панасейко (M80) стал чемпионом мира в помещении в беге на 3000 метров (16: 03,35 мин) и выиграл серебряную медаль по спортивной ходьбе на 3000 метров (20: 50,72) и бронзовую по спортивной ходьбе на 10000 метров.

Отмечается, что Иван Пушкин (M85) оказался лучшим в соревнованиях по спортивной ходьбе на 3000 м и на 10000 метров. Андрей Береза ​​(М35) был вторым в беге на 60 метров с барьерами.

Добавим также, Владимир Багрин (M60) стал третьим в беге на 200 метров. Александр Лысенко (M60) выиграл серебряную медаль в беге на 800 метров, Наталья Росецкая (W50) стала третьей по метанию диска.