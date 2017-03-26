Українська легкоатлетична збірна здобула 19 медалей на ЧС серед ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українська збірна завоювала 19 медалей, десять з яких “золоті”, і встановила два світові рекорди на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні, який проходив у місті Тегу (Південна Корея), інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Багаторазова призерка змагань Валентина Крепкіна перемогла у секторі для потрійного стрибка зі світовим рекордом у віковій категорії W50 (10,79 м). Також вона була першою у стрибках у довжину (4,88 м), стрибках з жердиною (2,80 м) і в бігу на 60 метрів з бар’єрами (9,90 с).
Ще один світовий рекорд, зі стрибків у висоту, встановив Олег Федорко (М60). Він з першої спроби подолав 1,74 м. Олег Крамар переміг зі стрибків у висоту у віковій категорії М50 (1,71 м).
Ірина Зозуля (W60) стала чемпіонкою світу у приміщенні з метання диска (26,35 м), взяла “срібло” з метання ваги (13,,39 м) і бронзову медаль з метання молота (31,77 м). У секторі для штовхання ядра вона лише за другою спробою поступилася фінці та виграла “срібло” (10,01 м).
Микола Панасейко (M80) став чемпіоном світу у приміщенні з бігу на 3000 метрів (16:03,35 хв) і виграв срібну медаль зі спортивної ходьби на 3000 метрів (20:50,72) та бронзову зі спортивної ходьби на 10000 метрів.
Зазначається, що Іван Пушкін (M85) виявився кращим у змаганнях зі спортивної ходьби на 3000 м і на 10000 метрів. Андрій Береза (М35) був другим з бігу на 60 метрів з бар’єрами.
Додамо також, Володимир Багрін (M60) став третім з бігу на 200 метрів. Олександр Лисенко (M60) виграв срібну медаль з бігу на 800 метрів, Наталія Росецька (W50) стала третьою з метання диска.