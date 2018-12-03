Украинская курятина готовит прорыв на мировых рынках - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По итогам 2018 года экспорт мяса птицы вырастет почти на 20%, поэтому ведущие позиции в мировых рейтингах стран-экспортеров Украине гарантированы. Об этом в комментарии УНН заявил директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко.
"Украина постепенно будет увеличивать свое присутствие на экспортных рынках, соответствующие меры для этого постоянно осуществляются. В частности это касается таких стран как КНР, Канада, США, ЮАР, Корея, Мексика, Япония, Сингапур и другие", - подчеркнул он.
Большой вклад в продвижение Украины на международные рынки обеспечивает компания МХП (Мироновский хлебопродукт), которая расширяет свои мощности не только в Украине, но и за ее пределами, говорит эксперт.
"Позиции МХП в качестве глобального игрока на рынке мяса птицы будут усиливаться. В частности, из-за приобретения МХП словацкой компании "Perutnina Ptuj". Это - стратегический шаг, который расширит деятельность компании, увеличит присутствие ее продукции в Балканских странах и западноевропейских странах", - убежден Карпенко.
Рост внутреннего производства мяса птицы также будет расти, продолжил эксперт. Он добавит 6-7% в 2019 году. А курятина будет оставаться любимым видом мяса в Украине из-за ценовой доступности, считает Карпенко.
"С начала года потребительские цены на мясо птицы выросли всего на 7%, что меньше всех видов мяса. По самым оптимистичным прогнозам, рост потребительских цен в следующем году может составить 8-10%", - отметил он.
Напомним, в этом году крупнейший производитель и экспортер украинской курятины - компания "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) запустила вторую линию производства на Винницкой птицефабрике, которая отныне претендует на статус крупнейшего птицекомплекса в мире.
Общий объем инвестиций МХП составлял 300 млн долл. или почти 8,5 млрд грн, 30% из которых будут возмещены государством в рамках госпрограммы развития инфраструктуры животноводства.
Ранее сообщал УНН, что Украина поднялась в мировом рейтинге экспортеров курятины на 6-е место, обойдя Россию и Канаду.