Українська курятина готує прорив на світових ринках - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. За підсумками 2018 року експорт м'яса птиці зросте майже на 20%, тож провідні позиції в світових рейтингах країн-експортерів Україні гарантовані. Про це в коментарі УНН заявив директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.
"Україна поступово буде збільшувати свою присутність на експортних ринках, відповідні заходи для цього постійно здійснюються. Зокрема це стосується таких країн як КНР, Канада, США, ПАР, Корея, Мексика, Японія, Сінгапур та інші", - підкреслив він.
Вагомий вклад у просування України на міжнародні ринки забезпечує компанія МХП (Миронівський хлібопродукт), яка розширює свої потужності не тільки в Україні, але й за її межами, каже експерт.
"Позиції МХП в якості глобального гравця на ринку м'яса птиці посилюватимуться. Зокрема, через придбання МХП словацької компанії "Perutnina Ptuj". Це - стратегічний крок, який розширить діяльність компанії, збільшить присутність її продукції у Балканських країнах та західноєвропейських країнах", - переконаний Карпенко.
Ріст внутрішнього виробництва м'яса птиці також зростатиме, продовжив експерт. Він додасть 6-7% у 2019 році. А курятина залишатиметься найулюбленішим видом м'яса в Україні через цінову доступність, вважає Карпенко.
"З початку року, споживчі ціни на м'ясо птиці зросли лише на 7%, що найменше серед усіх видів м'яса. За найоптимістичнішими прогнозами, ріст споживчих цін в наступному році може становити 8-10%", - наголосив він.
Нагадаємо, цього року найбільший виробник і експортер української курятини – компанія “Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба) запустила другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці, яка відтепер претендує на статус найбільшого птахокомплексу у світі.
Загальний обсяг інвестицій МХП становив 300 млн дол. або майже 8,5 млрд грн, 30% з яких буде відшкодовано державою в рамках держпрограми розвитку інфраструктури тваринництва.
Раніше УНН повідомляв, що Україна піднялася у світовому рейтингу експортерів курятини на 6-те місце, обійшовши Росію та Канаду.