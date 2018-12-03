Українська курятина готує прорив на світових ринках - експерти

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 89081 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 152887 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 97364 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 330263 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 168271 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141651 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194904 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123456 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107912 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104587 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127712 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37556 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146554 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27791 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 70767 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 71095 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 89081 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 152887 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146855 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 330263 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17781 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19728 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 28006 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37764 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127908 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Українська курятина готує прорив на світових ринках - експерти

Київ • УНН

 • 8133 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. За підсумками 2018 року експорт м'яса птиці зросте майже на 20%, тож провідні позиції в світових рейтингах країн-експортерів Україні гарантовані. Про це в коментарі УНН заявив директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

Українська курятина готує прорив на світових ринках - експерти

"Україна поступово буде збільшувати свою присутність на експортних ринках, відповідні заходи для цього постійно здійснюються. Зокрема це стосується таких країн як КНР, Канада, США, ПАР, Корея, Мексика, Японія, Сінгапур та інші", - підкреслив він.

Вагомий вклад у просування України на міжнародні ринки забезпечує компанія МХП (Миронівський хлібопродукт), яка розширює свої потужності не тільки в Україні, але й за її межами, каже експерт.

"Позиції МХП в якості глобального гравця на ринку м'яса птиці посилюватимуться. Зокрема, через придбання МХП словацької компанії "Perutnina Ptuj". Це - стратегічний крок, який розширить діяльність компанії, збільшить присутність її продукції у Балканських країнах та західноєвропейських країнах", - переконаний Карпенко.

Ріст внутрішнього виробництва м'яса птиці також зростатиме, продовжив експерт. Він додасть 6-7% у 2019 році. А курятина залишатиметься найулюбленішим видом м'яса в Україні через цінову доступність, вважає Карпенко.

"З початку року, споживчі ціни на м'ясо птиці зросли лише на 7%, що найменше серед усіх видів м'яса. За найоптимістичнішими прогнозами, ріст споживчих цін в наступному році може становити 8-10%", - наголосив він.

Нагадаємо, цього року найбільший виробник і експортер української курятини – компанія “Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба) запустила другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці, яка відтепер претендує на статус найбільшого птахокомплексу у світі.

Загальний обсяг інвестицій МХП становив 300 млн дол. або майже 8,5 млрд грн, 30% з яких буде відшкодовано державою в рамках держпрограми розвитку інфраструктури тваринництва.

Раніше УНН повідомляв, що Україна піднялася у світовому рейтингу експортерів курятини на 6-те місце, обійшовши Росію та Канаду. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59