Украинская делегация отправились в Минск на встречу глав МИД в "нормандском формате"

"Ну, вы поняли. Киев - Минск. На встречу министров иностранных дел в "нормандском формате". Будем настаивать на нашем варианте "дорожной карты": безопасность - гуманитарный блок (освобождение всех заложников) - и только потом политический ", - написала И.Геращенко, добавив фото с главой МИД Украины Павелом Климкиным в самолете.

Напомним, сегодня, 29 ноября в Минске состоится встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел.

По данным МИД, основными акцентами встречи в "нормандском формате" 29 ноября будет безопасность и гуманитарное измерение, в частности освобождение заложников и политзаключенных.