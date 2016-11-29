Украинская делегация отправились в Минск на встречу глав МИД в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинская делегация отправилась в Минск на встречу министров иностранных дел в "нормандском формате", где будет настаивать на своем варианте дорожной карты для Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Ну, вы поняли. Киев - Минск. На встречу министров иностранных дел в "нормандском формате". Будем настаивать на нашем варианте "дорожной карты": безопасность - гуманитарный блок (освобождение всех заложников) - и только потом политический ", - написала И.Геращенко, добавив фото с главой МИД Украины Павелом Климкиным в самолете.
Напомним, сегодня, 29 ноября в Минске состоится встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел.
По данным МИД, основными акцентами встречи в "нормандском формате" 29 ноября будет безопасность и гуманитарное измерение, в частности освобождение заложников и политзаключенных.