Українська делегація вирушила до Мінська на зустріч голів МЗС у “нормандському форматі”

“Ну, ви зрозуміли. Київ — Мінськ. На зустріч міністрів закордонних справ в „нормандському форматі“. Будемо наполягати на нашому варіанті „дорожньої карти“: безпека — гуманітарний блок (звільнення ВСІХ заручників) — і тільки потім політичний”, — написала І.Геращенко, додавши фото з головою МЗС України Павлом Клімкіним у літаку.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада у Мінську відбудеться зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ.

За даними МЗС, основними акцентами зустрічі у “нормандському форматі” 29 листопада буде безпека і гуманітарний вимір, зокрема звільнення заручників і політв’язнів.