Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам дислокации оккупантов - Генштаб

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«Украинская авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 склада боеприпасов.

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Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным местным оккупантам предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.