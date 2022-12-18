Українська авіація завдала 6 ударів по районах дислокації окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українська авіація протягом поточної доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Цитата
«Українська авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 склади боєприпасів.
Доповнення
Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.