Украинская авиация нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб

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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Напомним

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян.