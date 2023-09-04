Украинская авиация нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
Напомним
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян.