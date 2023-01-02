Украинская авиация за сутки 10 раз ударила по районам сосредоточения врага – Генштаб

Детали

В то же время сообщается, что противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Отмечается, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БпЛА “Шахед-136”. Все эти дроны были сбиты.

Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Дополнение

Спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщил, что за сутки рашисты потеряли 213 человек убитыми и 87 ранеными на востоке Украины.