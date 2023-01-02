Окупанти за добу втратили 213 людей на Донбасі: у Східному угрупованні розповіли про обстановку

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"Для ворога у пріоритеті залишається наступ на Бахмутському напрямку, на місто Бахмут та населені пункти, які розташовані поряд. Противник намагається покращити своє тактичне положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському напрямках", - зазначив Череватий.

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За його словами, найбільшу кількість особового складу окупанти зосередили на Бахмутському напрямку, проте це не допомогло їм прорвати оборону українських захисників.

"За добу ворог здійснив 224 обстріли різними системами артилерії та танками, відбулося 34 боєзіткнення. Ворог втратив 213 людей вбитими та 87 пораненими. Противнику не вдається прорвати оборону ЗСУ. На Сході щодоби ворог втрачає суттєві активи - паливно-мастильні, артилерійські склади, техніку та особовий склад", - додав він.

Доповнення

У Генштабі ЗСУ повідомили, що навколо Бахмута на Донеччині українські військові щоденно стримують до 20 атак росіян, які під прикриттям вогню артилерії завзято наступають на позиції військ України.