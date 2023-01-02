Оккупанты за сутки потеряли 213 человек на Донбассе: в Восточной группировке рассказали об обстановке

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"Для врага в приоритете остается наступление на Бахмутском направлении, на город Бахмут и находящиеся рядом населенные пункты. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях", - отметил Череватый.

Детали

По его словам, наибольшее количество личного состава оккупанты сосредоточили на Бахмутском направлении, однако это не помогло им прорвать оборону украинских защитников.

"За сутки враг совершил 224 обстрела различными системами артиллерии и танками, произошло 34 боестолкновения. Враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными. Противнику не удается прорвать оборону ВСУ. На Востоке ежесуточно враг теряет существенные активы - технику и личный состав", - добавил он.

Дополнение

В Генштабе ВСУ сообщили, что вокруг Бахмута в Донецкой области украинские военные ежедневно сдерживают до 20 атак россиян, которые под прикрытием огня артиллерии упорно наступают на позиции войск Украины.