Українська авіація за добу 10 разів вдарила по районах зосередження ворога – Генштаб

Деталі

Водночас повідомляється, що противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Зазначається, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. Усі ці дрони було збито.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Доповнення

Речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що за добу рашисти втратили 213 людей вбитими й 87 - пораненими на сході України.