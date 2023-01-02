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Шахед-136

The New York Times

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Українська авіація за добу 10 разів вдарила по районах зосередження ворога – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, пише УНН.

Українська авіація за добу 10 разів вдарила по районах зосередження ворога – Генштаб

Деталі

Водночас повідомляється, що противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Зазначається, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА “Шахед-136”. Усі ці дрони було збито.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Доповнення

Речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що за добу рашисти втратили 213 людей вбитими й 87 - пораненими на сході України.

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