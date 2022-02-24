Украинская армия в Сумской области остановила вражескую колонну из состава российской бригады
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вооруженные Силы Украины остановили вражескую колонну из состава российской 58 бригады в районах Победа и Глухов в Сумской области. Сейчас там ведутся оборонительные бои, сообщает УНН со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.
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“На северском направлении ведутся оборонительные бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады остановлена”, — заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
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Также сообщается, что сейчас на юге ведутся оборонительные бои в районе Херсона.
Отмечается, что механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.
На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции по определенным рубежам в готовности к отражению наступления противника.
“Группировки ВМС продолжают ведение боевых действий в юго-западной части Черноморской зоны. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов на морском направлении. Определенные силы и средства перешли к обороне города Киева”, — информируют в ведомстве.