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Українська армія на Сумщині зупинила ворожу колону зі складу російської бригади

Українська армія на Сумщині зупинила ворожу колону зі складу російської бригади

Київ • УНН

 • 299546 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Збройні Сили України зупинили ворожу колону зі складу російської 58 бригади в районах Перемога та Глухів у Сумській області. Наразі там ведуться оборонні бої, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Міністерства оборони України.

Цитата

“На сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена”, — заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Деталі

Також повідомляється, що наразі на півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона.​

Наголошується, що механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.​

На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника. ​

“Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі.​ Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва”, — інформують у відомстві.

Українські Національні Новини

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