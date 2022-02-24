Українська армія на Сумщині зупинила ворожу колону зі складу російської бригади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Збройні Сили України зупинили ворожу колону зі складу російської 58 бригади в районах Перемога та Глухів у Сумській області. Наразі там ведуться оборонні бої, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Міністерства оборони України.
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“На сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена”, — заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
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Також повідомляється, що наразі на півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона.
Наголошується, що механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.
На Волині механізовані підрозділи ЗСУ зайняли позиції по визначеним рубежам в готовності до відбиття наступу противника.
“Угруповання ВМС продовжують ведення бойових дій в південно-західній частині Чорноморської зони. Здійснюється оборона пунктів базування і портів на морському напрямі. Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва”, — інформують у відомстві.