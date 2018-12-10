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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Украинку в Польше насмерть сбил автомобиль

Киев • УНН

 • 15520 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших есть 47-летняя гражданка Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тygodnik Polski.

Украинку в Польше насмерть сбил автомобиль

"Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших есть 47-летняя гражданинка Украины. Полиция пока не может установить личность другого погибшего. Известно, что это мужчина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на автодороге " Полтава - Александрия " столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.

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