Украинку в Польше насмерть сбил автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших есть 47-летняя гражданка Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тygodnik Polski.
"Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших есть 47-летняя гражданинка Украины. Полиция пока не может установить личность другого погибшего. Известно, что это мужчина", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на автодороге " Полтава - Александрия " столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.
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