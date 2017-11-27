Украинки заработали несколько медалей на заключительном Гран-При по художественной гимнастике

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1385 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 8696 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 9860 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86025 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78263 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90925 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121001 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115808 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146290 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107443 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украинки заработали несколько медалей на заключительном Гран-При по художественной гимнастике

Украинки заработали несколько медалей на заключительном Гран-При по художественной гимнастике

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В израильском Эйлате завершился последний этап Гран-При этого сезона по художественной гимнастике. Во всех четырех финалах Украину представляли Елена Дьяченко и Екатерина Луценко. Об этом сообщает сайт Федерации художественной гимнастики Украины, передает УНН.

Дьяченко, прекрасно выступив с обручем и мячом, завоевала бронзовые награды в этих видах. Екатерина Луценко также показала уверенные выступления с этими предметами и остановилась лишь в шаге от пьедестала.

В финалах с булавами и лентой наши грации допустили ряд ошибок, что помешало им бороться за попадание на пьедестал. Екатерина Луценко была близка к подиуму финала с булавами, однако досадная потеря повлияла на полученные баллы.

Всего на Гран-При наши грации завоевали три бронзовые медали: Екатерина Луценко - "бронзу" в многоборье и Дьяченко - 2 "бронзы" в финалах с обручем и мячом.

Стоит отметить, что успешно выступили и украинские юные гимнастки на Международном турнире. Власть Никольченко и Алина Вернут завоевали "золотую" и бронзовую медали в многоборье соответственно.

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