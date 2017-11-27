Украинки заработали несколько медалей на заключительном Гран-При по художественной гимнастике

Дьяченко, прекрасно выступив с обручем и мячом, завоевала бронзовые награды в этих видах. Екатерина Луценко также показала уверенные выступления с этими предметами и остановилась лишь в шаге от пьедестала.

В финалах с булавами и лентой наши грации допустили ряд ошибок, что помешало им бороться за попадание на пьедестал. Екатерина Луценко была близка к подиуму финала с булавами, однако досадная потеря повлияла на полученные баллы.

Всего на Гран-При наши грации завоевали три бронзовые медали: Екатерина Луценко - "бронзу" в многоборье и Дьяченко - 2 "бронзы" в финалах с обручем и мячом.

Стоит отметить, что успешно выступили и украинские юные гимнастки на Международном турнире. Власть Никольченко и Алина Вернут завоевали "золотую" и бронзовую медали в многоборье соответственно.