Українки заробили кілька медалей на заключному Гран-Прі з художньої гімнастики

Дьяченко, прекрасно виступивши з обручем і м'ячем, завоювала бронзові нагороди в цих видах. Катерина Луценко також показала впевнені виступи з цими предметами і зупинилася лише за крок від п'єдесталу.

У фіналах з булавами і стрічкою наші грації допустили ряд помилок, що завадило їм боротися за потрапляння на п'єдестал. Катерина Луценко була близька до подіуму фіналу з булавами, однак прикра втрата вплинула на отримані бали.

Разом на Гран-Прі наші грації завоювали три бронзові медалі: Катерина Луценко – "бронзу" в багатоборстві та Дьяченко - 2 "бронзи" в фіналах з обручем і м'ячем.

Варто відзначити, що успішно виступили і українські юні гімнастки на Міжнародному турнірі. Влада Нікольченко і Аліна Сідак завоювали "золоту" і бронзову медалі в багатоборстві відповідно.