Українки заробили кілька медалей на заключному Гран-Прі з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В ізраїльському Ейлаті завершився останній етап Гран-Прі цього сезону з художньої гімнастики. У всіх чотирьох фіналах Україну представляли Олена Дьяченко та Катерина Луценко. Про це інформує сайт Федерації художньої гімнастики України, передає УНН.
Дьяченко, прекрасно виступивши з обручем і м'ячем, завоювала бронзові нагороди в цих видах. Катерина Луценко також показала впевнені виступи з цими предметами і зупинилася лише за крок від п'єдесталу.
У фіналах з булавами і стрічкою наші грації допустили ряд помилок, що завадило їм боротися за потрапляння на п'єдестал. Катерина Луценко була близька до подіуму фіналу з булавами, однак прикра втрата вплинула на отримані бали.
Разом на Гран-Прі наші грації завоювали три бронзові медалі: Катерина Луценко – "бронзу" в багатоборстві та Дьяченко - 2 "бронзи" в фіналах з обручем і м'ячем.
Варто відзначити, що успішно виступили і українські юні гімнастки на Міжнародному турнірі. Влада Нікольченко і Аліна Сідак завоювали "золоту" і бронзову медалі в багатоборстві відповідно.