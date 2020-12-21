Украинки завоевали три медали на чемпионате Европы по гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В турецком городе Мерсин завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, на котором украинские девушки собрали полный комплект наград, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
“Золотым” выступлением в командном первенстве отличились наши гимнастки Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Елизавета Губарева, Анастасия Моттаки. Украинки набрали сумму 154,663 и в борьбе за “золото” и на 0,167 балла опередили соперниц из Румынии.
Две бронзовые награды в опорном прыжке и на бревне в копилку сборной принесла Анастасия Моттаки.
Высокие результаты показали и наши юниорки, которые в составе Виктории Иваненко, Даниэлы Батрон, Юлии Касьяненко, Дарьи Лыску заняли 2 место в командном первенстве.
“Бронза” на счету: Даниэлы Батрон — в личном многоборье и Дарьи Лыску — в прыжке.
Напомним, что сборная Украины получила шесть наград на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве.