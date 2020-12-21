Українки вибороли три медалі на чемпіонаті Європи з гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У турецькому місті Мерсін завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед жінок, на якому українські дівчата зібрали повний комплект нагород, передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
“Золотим” виступом у командній першості відзначилися наші гімнастки Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радівілова, Єлизавета Губарева, Анастасія Мотак. Українки набрали суму 154,663 і у боротьбі за “золото” та на 0,167 бала випередили суперниць з Румунії.
Дві бронзові нагороди в опорному стрибку і на колоді до скарбнички збірної принесла Анастасія Мотак.
Високі результати продемонстрували і наші юніорки, які у складі Вікторії Іваненко, Даніели Батрон, Юлії Касяненко, Дар’ї Лиску посіли 2 місце у командній першості.
“Бронзи” на рахунку: Даніели Батрон — в особистому багатоборстві й Дар’ї Лиску — у стрибку.
Нагадаємо, що збірна України здобула шість нагород на ЧЄ з художньої гімнастики у Києві.