Украинки завоевали четыре награды на юниорском ЧМ по синхронному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Будапеште на юношеском чемпионате мира по синхронному плаванию украинские представительницы отличились успешными результатами, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Украинский "русалочки" получили уже 4 серебряные награды. Марта Федина выиграла два "серебра" - одно в соло в технической программе, а затем в соло в произвольной программе.
Дуэт Марина Алексеева и Влада Алекеева завоевал еще два "серебра": в парных выступлениях в технической и произвольной программах.
Отметим, что соревнования в Будапеште продлятся до 22 июля включительно.
Напомним, что на континентальном юниорском первенстве Украина завоевала семь наград.