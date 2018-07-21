Українки вибороли чотири нагороди на юніорському ЧС із синхронного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Будапешті на юнацькому чемпіонаті світу із синхронного плавання українські представниці відзначилися успішними результатами, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Українські "русалоньки" здобули вже 4 срібні нагороди. Марта Федіна здобула два "срібла" – одне у соло в технічній програмі, а потім в соло у довільній програмі.
Дует Марина Алексіїва та Влада Алексіїва здобув ще два "срібла": в парних виступах у технічній та довільній програмах.
Відзначимо, що змагання у Будапешті триватимуть до 22-го липня включно.
Нагадаємо, що на континентальній юніорській першості Україна завоювала сім нагород.