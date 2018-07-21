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Українки вибороли чотири нагороди на юніорському ЧС із синхронного плавання

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Будапешті на юнацькому чемпіонаті світу із синхронного плавання українські представниці відзначилися успішними результатами, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Українські "русалоньки" здобули вже 4 срібні нагороди. Марта Федіна здобула два "срібла" – одне у соло в технічній програмі, а потім в соло у довільній програмі.

Дует Марина Алексіїва та Влада Алексіїва здобув ще два "срібла": в парних виступах у технічній та довільній програмах.

Відзначимо, що змагання у Будапешті триватимуть до 22-го липня включно.

Нагадаємо, що на континентальній юніорській першості Україна завоювала сім нагород.

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