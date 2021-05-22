Украинки оформили победный дубль на легкоатлетическом турнире в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сразу две украинские прыгуньи в высоту попали на пьедестал почета турнира “Anhalt 2021” в Германии, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
В городке Дессау-Рослау Ирина Геращенко оказалась победительницей, а другая наша соотечественница Ярослава Могучих — вторая. Обе украинки прыгнули в высоту на 1,92 м, но Геращенко победила за попытками. С высотой же 1,94 м обе Украинские уже не справились.
Бронзовым призером стала Саломе Ланг из Швейцарии (1,87 м).
Примечательно, что ведущая прыгунья в высоту — россиянка Мария Ласицкене, с показателем 1,80 м заняла только 7-ю строчку.
Напомним
Три легкоатлетки представят Украину на стартовом этапе “Бриллиантовой лиги”.