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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Українки оформили переможний дубль на легкоатлетичному турнірі в Німеччині

Київ • УНН

 • 13276 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Одразу дві українські стрибунки у висоту потрапили на п'єдестал пошани турніру "Anhalt 2021" у Німеччині, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Українки оформили переможний дубль на легкоатлетичному турнірі в Німеччині

Деталі

В містечку Дессау-Рослау Ірина Геращенко виявилася переможницею, а інша наша співвітчизниця Ярослава Магучіх - друга. Обидві українки стрибнули у висоту на 1,92 м, але Геращенко перемогла за спробами. З висотою же 1,94 м обидві українки вже не впоралися.

Бронзовою призеркою стала Саломе Ланг зі Швейцарії (1,87 м).

Примітно, що провідна стрибунка у висоту – росіянка Марія Ласіцкене, з показником 1,80 м посіла лише 7-й рядок.

Нагадаємо

Три легкоатлетки представлять Україну на стартовому етапі "Діамантової ліги".  

 

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