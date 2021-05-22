Українки оформили переможний дубль на легкоатлетичному турнірі в Німеччині

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В містечку Дессау-Рослау Ірина Геращенко виявилася переможницею, а інша наша співвітчизниця Ярослава Магучіх - друга. Обидві українки стрибнули у висоту на 1,92 м, але Геращенко перемогла за спробами. З висотою же 1,94 м обидві українки вже не впоралися.

Бронзовою призеркою стала Саломе Ланг зі Швейцарії (1,87 м).

Примітно, що провідна стрибунка у висоту – росіянка Марія Ласіцкене, з показником 1,80 м посіла лише 7-й рядок.

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