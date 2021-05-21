Три легкоатлетки представлять Україну на стартовому етапі "Діамантової ліги"

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У заявку на перший етап потрапили три українки. Ольга Саладуха вийде в сектор вперше після чемпіонату світу-2019, на якому вона посіла п’яте місце й була найкращою серед європейських стрибунок потрійним.

У секторі для стрибків у висоту змагатимуться відразу дві українки — Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Поміж суперниць українок буде і триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене, яка через дискваліфікацію Російської Федерації виступає під нейтральним прапором.

Нагадаємо

Найкращий стрибок сезону приніс українці золоту медаль етапу “Діамантової ліги”.