Три легкоатлетки представлять Україну на стартовому етапі "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Гейтсхеді стартуватиме сезон найпрестижніших легкоатлетичних змагань сезону – "Діамантова ліга"-2021, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
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У заявку на перший етап потрапили три українки. Ольга Саладуха вийде в сектор вперше після чемпіонату світу-2019, на якому вона посіла п’яте місце й була найкращою серед європейських стрибунок потрійним.
У секторі для стрибків у висоту змагатимуться відразу дві українки — Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Поміж суперниць українок буде і триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене, яка через дискваліфікацію Російської Федерації виступає під нейтральним прапором.
Нагадаємо
Найкращий стрибок сезону приніс українці золоту медаль етапу “Діамантової ліги”.