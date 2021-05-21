Три легкоатлетки представят Украину на стартовом этапе "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Гейтсхеде стартует сезон самых престижных легкоатлетических соревнований сезона - "Бриллиантовая лига" -2021, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Детали
В заявку на первый этап попали три украинки. Ольга Саладуха выйдет в сектор впервые после чемпионата мира-2019, на котором она заняла пятое место и была лучшей среди европейских прыгунчиков тройным.
В секторе для прыжков в высоту соревноваться сразу две украинки — Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Между соперниц украинок будет и трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая из-за дисквалификации Российской Федерации выступает под нейтральным флагом.
Напомним
Лучший прыжок сезона принес украинцы золотую медаль этапа “Бриллиантовой лиги”.