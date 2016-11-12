Украинка завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Сучжоу (Китай) украинка Фейба Бежура в индивидуальных соревнованиях завоевала серебряную награду, сообщает УНН со ссылкой на Международную федерацию фехтования.
Выше украинки поднялась только американка Анна ван Бруммен. Бронзовые награды на счету россиянки Татьяны Логуновой и представительницы Южной Кореи Сера Сон.
Кроме того, на этом турнире выступили и другие уроженки Украины - Елена Кривицкая заняла 35 место, Ксения Пантелеева - 46, Анфиса Почкалова - 50-я.
Добавим, что в соревнованиях приняли участие 128 спортсменок.