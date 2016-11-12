Украинка завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию

Выше украинки поднялась только американка Анна ван Бруммен. Бронзовые награды на счету россиянки Татьяны Логуновой и представительницы Южной Кореи Сера Сон.

Кроме того, на этом турнире выступили и другие уроженки Украины - Елена Кривицкая заняла 35 место, Ксения Пантелеева - 46, Анфиса Почкалова - 50-я.

Добавим, что в соревнованиях приняли участие 128 спортсменок.