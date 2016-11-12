Українка здобула срібну медаль на етапі Кубка світу з фехтування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у Сучжоу (Китай) українка Фейбі Бежура в індивідуальних змаганнях здобула срібну нагороду, повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну федерацію фехтування.
Вище українки піднялася лише американка Анна ван Бруммен. Бронзові нагороди на рахунку росіянки Тетяни Логунової та представниці Південної Кореї Сера Сон.
Крім того, на цьому турнірі виступили й інші уродженки України – Олена Кривицька посіла 35 сходинку, Ксенія Пантелєєва – 46-та, Анфіса Почкалова – 50-та.
Додамо, що у змаганнях взяли участь 128 спортсменок.