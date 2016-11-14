Украинка стала чемпионкой Европы по молниеносной игре в шашки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Чемпионка Украины, гроссмейстер Елена Короткая в столице Грузии Тбилиси стала чемпионкой Европы по молниеносной игре в шашки-64. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
В полуфинале Е.Короткая выиграла у Кристины Зарубы (Молдова), а в финале победила Веру Хващинскую (Беларусь).
Отметим, что у команды Украины в турнире принимают участие такие ведущие спортсмены как Богдан Панченков, Валерий Гребенкин, Денис Шкатула, Юлия Макаренкова, Ольга Короткая, Татьяна Зайцева.
Добавим, что в целом участие в соревнованиях принимают 58 спортсменов, а именно 38 мужчин и 20 женщин, представляющих 18 стран.
Как сообщал УНН, Международная федерация шашек незаконно и по политическим мотивам дисквалифицировала украинского шашиста Юрия Аникеева.