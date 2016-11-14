Українка стала чемпіонкою Європи з блискавичної гри в шашки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чемпіонка України, гросмейстер Олена Коротка у столиці Грузії Тбілісі стала чемпіонкою Європи з блискавичної гри з шашок-64. Про це інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
У півфіналі О.Коротка виграла у Крістіни Заруби (Молдова), а у фіналі перемогла Віру Хващинську (Білорусь).
Відзначимо, що у команди України в турнірі беруть участь такі провідні спортсмени як Богдан Панченков, Валерій Гребьонкін, Денис Шкатула, Юлія Макарєнкова, Ольга Коротка, Тетяна Зайцева.
Додамо, що загалом участь у змаганнях беруть 58 спортсменів, а саме 38 чоловіків і 20 жінок, які представляють 18 країн.
Як повідомляв УНН, Міжнародна федерація шашок незаконно і з політичних мотивів дискваліфікувала українського шашкіста Юрія Анікєєва.