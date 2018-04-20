Украинка стала бронзовым призером ЧЕ по шахматам среди женщин

Лучшее из украинок выступила Ушенина, которая с 8 очками в 11 турах поделила 2-8 места и по дополнительным показателям заняла третье место. Чемпионкой Европы с 9 очками стала россиянка Валентина Гунина, вторая - Нана Дзангидзе из Грузии.

14 лучших шахматисток по итогам чемпионата получили путевки на следующий чемпионат мира. Среди них кроме Ушениной, Украинский Юлия Осьмак (7,5 очков, 11 место) и Мария Музычук (7 очков, 14 место).

Добавим, что из 11-ти украинок, которые боролись за самые высокие места 7 баллов также было набрано Инной Гапоненко, но по дополнительным показателям она стала 20-й.