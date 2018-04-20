Украинка стала бронзовым призером ЧЕ по шахматам среди женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На личном чемпионате Европы по шахматам среди женщин наша Анна Ушенина завоевала бронзовую награду соревнований, информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Лучшее из украинок выступила Ушенина, которая с 8 очками в 11 турах поделила 2-8 места и по дополнительным показателям заняла третье место. Чемпионкой Европы с 9 очками стала россиянка Валентина Гунина, вторая - Нана Дзангидзе из Грузии.
14 лучших шахматисток по итогам чемпионата получили путевки на следующий чемпионат мира. Среди них кроме Ушениной, Украинский Юлия Осьмак (7,5 очков, 11 место) и Мария Музычук (7 очков, 14 место).
Добавим, что из 11-ти украинок, которые боролись за самые высокие места 7 баллов также было набрано Инной Гапоненко, но по дополнительным показателям она стала 20-й.