Українка стала бронзовою призеркою ЧЄ з шахів серед жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На особистому чемпіонаті Європи з шахів серед жінок наша Анна Ушеніна виборола бронзову нагороду змагань, інформує УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Найкраще з українок виступила Ушеніна, яка з 8 очками в 11 турах поділила 2-8 місця та за додатковими показниками посіла третє місце. Чемпіонкою Європи із 9 очками стала росіянка Валентина Гуніна, друга — Нана Дзангідзе з Грузії.
14 найкращих шахісток за підсумками чемпіонату здобули путівки на наступний чемпіонат світу. Серед них крім Ушеніної, українки Юлія Осьмак (7,5 очок, 11 місце) та Марія Музичук (7 очок, 14 місце).
Додамо, що з 11-ти українок, які боролися за найвищі місця 7 балів також було набрано Інною Гапоненко, але за додатковими показниками вона стала 20-ю.