Украинка согласилась выйти замуж за иностранца за 400 долларов

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Мужчина с Узбекистана попытался заключить фиктивный брак с более чем вдвое старшей за себя киевлянкой. Для этого пошел на преступление, подделав вид на жительство в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

В Киеве 27-летний гражданин Узбекистана и 57-летняя украинка обратились в отдел ГЗАГС с намерением зарегистрировать брак, воспользовавшись услугой "Брак за сутки". Работники ГЗАГС направили в Центральное межрегиональное управление ГМС в городе Киеве и Киевской области запрос о проверке законности пребывания иностранца на территории Украины.

Во время проверки миграционники обнаружили, что вид на жительство в Украине, который предоставил молодой человек, поддельный и выдан на имя другого человека.

"Сотрудники управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области направились к ГЗАГС, где уже ожидали росписи "молодожены". Были вызваны сотрудники Национальной полиции, которые внесли данное событие в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", - сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что иностранец въехал на территорию Украины в 2018 году как турист, однако вовремя не уехал, поскольку намеревался трудоустроиться и остаться здесь жить. Тогда он обзавелся поддельным видом и подыскал потенциальную жену, чтобы после бракосочетания получить настоящий временный вид на жительство в Украине. Женщина уже дала показания, что согласилась на фейковый брак за 400 долларов США.

Как сообщил начальник ЦМУ ГМС в городе Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь, правоохранителями было обнаружено около 100 фактов поддельных удостоверений, виз, а также поддельных штампов о пересечении государственной границы Украины в документах, которые предоставлялись для регистрации браков. По всем фактам Национальной полицией ведется следствие.

Напомним, глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов "протестировал" услугу "Брак за сутки".

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