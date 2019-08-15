Українка погодилась вийти заміж за іноземця за 400 доларів

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Чоловік із Узбекистану намагався укласти фіктивний шлюб з більше ніж вдвічі старшою за себе киянкою. Для цього пішов на злочин, підробивши посвідку на проживання в Україні. Про це УНН повідомили в пресслужбі Державної міграційної служби.