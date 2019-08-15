Українка погодилась вийти заміж за іноземця за 400 доларів

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Чоловік із Узбекистану намагався укласти фіктивний шлюб з більше ніж вдвічі старшою за себе киянкою. Для цього пішов на злочин, підробивши посвідку на проживання в Україні. Про це УНН повідомили в пресслужбі Державної міграційної служби.

У Києві 27-річний громадянин Узбекистану і 57-річна українка звернулися до відділу ДРАЦС з наміром зареєструвати шлюб, скориставшись послугою "Шлюб за добу". Працівники ДРАЦС направили до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області запит про перевірку законності перебування іноземця на території України.

Під час перевірки міграційники виявили, що посвідка на проживання в Україні, яку надав молодий чоловік, підроблена і видана на ім'я іншої людини.

"Працівники управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області направилися до ДРАЦС, де вже очікували розпису "молодята". Були викликані співробітники Національної поліції, які внесли дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)", - повідомили у пресслужбі.

З'ясувалося, що іноземець в'їхав на територію України у 2018 році як турист, однак вчасно не виїхав, оскільки мав намір працевлаштуватися і залишитися тут жити. Тоді він обзавівся підробленою посвідкою і підшукав потенційну дружину, щоб після одруження отримати справжню тимчасову посвідку на проживання в Україні. Жінка вже дала показання, що погодилася на фейковий шлюб за 400 доларів США.

Як повідомив начальник ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області Вячеслав Гузь, правоохоронцями було виявлено близько 100 фактів підроблених посвідок, віз, а також підроблених штампів про перетин державного кордону України у документах, які надавалися для реєстрації шлюбів. За усіма фактами Національною поліцією ведеться слідство.

Нагадаємо, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов "протестував" послугу "Шлюб за добу".

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