Украинка Наталья Варченко стала победительницей конкурса красоты Miss Europe Continental
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинка Наталья Варченко победила в конкурсе красоты Miss Europe Continental, который состоялся 25 ноября в итальянском Неаполе. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба Национального комитета "Мисс Украина Вселенная", передает УНН.
"Впервые Национальный комитет" Мисс Украина Вселенная" сотрудничает с конкурсом Miss Europe Continental, и мы очень рады получить такой результат!" - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Наталья Варченко была третьей вице-мисс на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2015".
Напомним, корону в конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2017", который проходил в Китае, завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар.