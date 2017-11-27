Украинка Наталья Варченко стала победительницей конкурса красоты Miss Europe Continental

"Впервые Национальный комитет" Мисс Украина Вселенная" сотрудничает с конкурсом Miss Europe Continental, и мы очень рады получить такой результат!" - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Наталья Варченко была третьей вице-мисс на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2015".

Напомним, корону в конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2017", который проходил в Китае, завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар.