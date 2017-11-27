Українка Наталія Варченко стала переможницею конкурсу краси Miss Europe Continental

"Вперше Національний комітет "Міс Україна Всесвіт" співпрацює з конкурсом Miss Europe Continental, і ми дуже раді отримати такий результат!" – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Наталія Варченко була третьою віце-міс на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2015".

Нагадаємо, корону в конкурсі краси “Міс Всесвіт-2017”, який проходив в Китаї, виборола представниця Індії Мануши Чхиллар.