Українка Наталія Варченко стала переможницею конкурсу краси Miss Europe Continental
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українка Наталія Варченко перемогла в конкурсі краси Miss Europe Continental, який відбувся 25 листопада в італійському Неаполі. Про це в Instagram повідомила прес-служба Національного комітету "Міс Україна Всесвіт", передає УНН.
"Вперше Національний комітет "Міс Україна Всесвіт" співпрацює з конкурсом Miss Europe Continental, і ми дуже раді отримати такий результат!" – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що Наталія Варченко була третьою віце-міс на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2015".
Нагадаємо, корону в конкурсі краси “Міс Всесвіт-2017”, який проходив в Китаї, виборола представниця Індії Мануши Чхиллар.