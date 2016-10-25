Украине нужно развить программы по профилактике болезней - М.Эдингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украине важно развивать профилактические меры по предупреждению болезней. Об этом во время совместной пресс-конференции с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун сообщил глава подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марк Эдингтон, передает корреспондент УНН.
"Важно сосредоточить внимание на профилактических программах для того, чтобы не дать людям подхватить болезни", - сказал М.Эдингтон.
Также он отметил, что решение украинского правительства выделить дополнительные средства на борьбу с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом очень важное. Сама организация планирует выделить Украине стабильную сумму средств.
"У нас есть фиксированные суммы ассигнований для стран, которым мы помогаем, а это более 100 стран мира. И сейчас есть такая тенденция направлять средства на страны, где есть более высокая нагрузка и более низкий доход, например, страны Африки. Поэтому повышение финансирования для Украины маловероятно. Конечно, мы учитываем проблемы на востоке Украины, поэтому мы будем пересматривать наше ассигнование, но в целом мы рассчитываем все по формуле нагрузки заболеваемости и уровню дохода", - отметил М.Эдингтон.
Как сообщал УНН, в Киеве планируют сделать доступным экспресс-тестирование на ВИЧ.