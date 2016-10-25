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15 марта, 19:03 • 116669 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171403 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141107 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133363 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114378 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106379 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102105 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украине нужно развить программы по профилактике болезней - М.Эдингтон

Украине нужно развить программы по профилактике болезней - М.Эдингтон

Киев • УНН

 • 6805 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украине важно развивать профилактические меры по предупреждению болезней. Об этом во время совместной пресс-конференции с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун сообщил глава подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марк Эдингтон, передает корреспондент УНН.

"Важно сосредоточить внимание на профилактических программах для того, чтобы не дать людям подхватить болезни", - сказал М.Эдингтон.

Также он отметил, что решение украинского правительства выделить дополнительные средства на борьбу с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом очень важное. Сама организация планирует выделить Украине стабильную сумму средств.

"У нас есть фиксированные суммы ассигнований для стран, которым мы помогаем, а это более 100 стран мира. И сейчас есть такая тенденция направлять средства на страны, где есть более высокая нагрузка и более низкий доход, например, страны Африки. Поэтому повышение финансирования для Украины маловероятно. Конечно, мы учитываем проблемы на востоке Украины, поэтому мы будем пересматривать наше ассигнование, но в целом мы рассчитываем все по формуле нагрузки заболеваемости и уровню дохода", - отметил М.Эдингтон.

Как сообщал УНН, в Киеве планируют сделать доступным экспресс-тестирование на ВИЧ.

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