Украине нужно развить программы по профилактике болезней - М.Эдингтон

"Важно сосредоточить внимание на профилактических программах для того, чтобы не дать людям подхватить болезни", - сказал М.Эдингтон.

Также он отметил, что решение украинского правительства выделить дополнительные средства на борьбу с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом очень важное. Сама организация планирует выделить Украине стабильную сумму средств.

"У нас есть фиксированные суммы ассигнований для стран, которым мы помогаем, а это более 100 стран мира. И сейчас есть такая тенденция направлять средства на страны, где есть более высокая нагрузка и более низкий доход, например, страны Африки. Поэтому повышение финансирования для Украины маловероятно. Конечно, мы учитываем проблемы на востоке Украины, поэтому мы будем пересматривать наше ассигнование, но в целом мы рассчитываем все по формуле нагрузки заболеваемости и уровню дохода", - отметил М.Эдингтон.

Как сообщал УНН, в Киеве планируют сделать доступным экспресс-тестирование на ВИЧ.